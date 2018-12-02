الخارجية الإيرانية: لا حظر على البرنامج الصاروخي الإيراني في أي قرار أممي

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي اليوم الأحد، أنه لا يوجد أي قرار أممي يمنع إيران من متابعة برنامجها الصاروخي أو قيامها باختبارات في هذا الشأن.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" عنه القول: "البرنامج الصاروخي الإيراني ذو طبيعة دفاعية تم تصميمه وفق متطلبات محلية، ولا يوجد أي قانون أممي يمنع إيران من مزاولة برنامجها الصاروخي أو قيامها باختبارات في هذا الشأن".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كتب أمس على موقع "تويتر" أن: "النظام الإيراني أطلق للتو صاروخا باليستيا متوسط المدى يمكنه حمل عدة رؤوس حربية"، معتبرا أن هذا ينتهك القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن في يوليو من عام 2015 يتعلق بدعم الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين إيران والقوى الكبرى في الشهر نفسه.

وخاطب قاسمي الوزير الأمريكي بالقول: "من المضحك والمثير للسخرية أن تستندوا إلى قرار أممي قمتم أنفسكم بالانسحاب منه وانتهاكه بأحادية وتفرد وحاولتم حث الدول الأخرى على نقضه وأطلقتم تهديدات ضد من يعارضكم في هذا الموقف".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انسحب في مايو الماضي بصورة أحادية من الاتفاق النووي، إلا أن بقية أطراف الاتفاق أكدت تمسكها به.