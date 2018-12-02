كشف البيان الختامي لقمة قادة مجموعة العشرين التي عقدت أعمالها في الأرجنتين أن فعاليات القمة ستعقد أعمالها العام المقبل في اليابان، فيما تستضيف المملكة العربية السعودية اجتماعات القمة في 2020.

ذكرت ذلك قناة العربية الإخبارية أمس السبت، مشيرة إلى أن اجتماعات قمة مجموعة العشرين كانت قد اختتمت أعمالها مساء السبت، بعد اتفاق القادة على إصلاح منظمة التجارة العالمية.

وتحتل السعودية المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين (G20) من حيث الاحتياطيات الأجنبية بـ 507.2 مليار دولار (1.9 تريليون ريال) بعد كل من الصين واليابان.

وازدادت جاذبية المملكة بعد إطلاقها لرؤية 2030 التي تهدف لتنويع الاقتصاد من خلال تطبيق إصلاحات طموحة جذبت أنظار المستثمرين العالميين.

وبحسب بيانات صندوق النقد والبنك الدوليين، وجهات الإحصاء المحلية للدول، فإن إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لدول مجموعة العشرين، باستثناء تكتل الاتحاد الأوروبي، يبلغ نحو 7.9 تريليون دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي.

وتُشكل الاحتياطيات الأجنبية للسعودية 6.4%، من الاحتياطيات الإجمالية لدول المجموعة.