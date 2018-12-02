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وزير الخارجية الصيني: واشنطن وبكين توافقان على وقف فرض الرسوم الجمركية

بوينس آيرس - (د ب أ)
نشر فى : الأحد 2 ديسمبر 2018 - 4:43 ص | آخر تحديث : الأحد 2 ديسمبر 2018 - 4:43 ص

قال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، إن المحادثات بين الصين والولايات المتحدة كانت "إيجابية وبناءة للغاية"، وأن الطرفين اتفقا على وقف فرض رسوم جديدة والعمل على تقليص الزيادات الأخيرة في الرسوم.

وقال يي الذي تحدث بعد عشاء عمل بين الرئيس الصيني شي جين بينج، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، إنه عبر إجراء محادثات "على قدم المساواة"، يمكن إيجاد "حلول للمشاكل تكون مجزية للطرفين".

وستبدأ الصين أيضا في زيادة الواردات من الولايات المتحدة، لتحسين الميزان التجاري.

وقال يي إن المحادثات بين القائدين تساعد على حل القضايا، مشيرا إلى استمرار البلدين في عقد محادثات لضمان "نمو سليم ومستقر" لكلا البلدين.


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