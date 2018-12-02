الرئيس الموريتاني يجري مباحثات مع ولي العهد السعودي

أجرى الرئيس الموريتاني ، محمد ولد عبد العزير ، اليوم الأحد، بالجناح الرئاسي بمطار (نواكشوط) الدولي، مباحثات مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، ولي العهد، نائب رئيس الوزراء ، وزير الدفاع السعودي.

وأفاد التليفزيون الموريتاني ، بأن المباحثات تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك ، والسبل الكفيلة بتعزيز وتطوير العلاقات "القائمة "بين البلدين.

واضاف ان المباحثات وسعت لتشمل أعضاء كلا الوفدين المرافقين.

وكان ولي العهد السعودي قد وصل إلى نواكشوط في وقت سابق اليوم، حيث كان الرئيس الموريتاني على رأس مستقبليه.

ويصف الموريتانيون زيارة ولي العهد السعودي بـ"الزيارة التاريخية" حيث تعد الأولى من نوعها، منذ 45 عاما يقوم بها مسؤول سعودي لموريتانيا.