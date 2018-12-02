الرئيس الموريتاني وولي العهد السعودي يبحثان تطوير العلاقات بين بلديهما

أجرى اليوم الأحد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مباحثات خاصة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وسعت لاحقا ليحضرها الوفدان المرافقان، وذلك بعد وصول ولى العهد إلى نواكشوط في زيارة تدوم عدة ساعات.

وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء الرسمية إن المباحثات تناولت "القضايا ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بتعزيز وتطوير العلاقات القائمة بين البلدين"، دون التطرق للملفات التفصيلية التي تناولتها المحادثات.

كان ولي العهد السعودي الأمير قد وصل إلى موريتانيا في وقت سابق من اليوم الأحد في مستهل زيارة رسمية تستمر عدة ساعات .

وكان الرئيس الموريتاني،في استقبال ولي العهد السعودي لدى وصوله إلى مطار نواكشوط قادما من الارجنتين حيث حضر قمة العشرين.

كما وصل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في وقت سابق اليوم الى مطار نواكشوط الدولي .

وأجري وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد مباحثات مع الجبير لدى استقباله في صالة الشرف بمطار نواكشوط.

وإضافة إلى محادثات ولي العهد السعودي مع الرئيس الموريتاني ، يتضمن برنامج الزيارة توقيع اتفاقيات تعاون بين السعودية وموريتانيا ومأدبة غداء قبل أن يغادر ولي العهد إلى الجزائر.

وانتقد منتدى الديمقراطية والوحدة المعارض في موريتانيا زيارة ولي العهد السعودي للبلاد، وقال إن الزيارة غير مرحب بها لما أحدثه ولي العهد من مواقف أضرت بالمصالح الحيوية للعرب والمسلمين .