قوات الهندسة العسكرية الروسية تتسلم كاسحات ألغام مدرعة برية جديدة

تسلمت وحدات قوات الهندسة العسكرية الروسية العام الجاري كاسحات ألغام مدرعة برية جديدة من طراز (بي إم آر-3 إم آ)؛ وذلك لنزع الألغام الموجهة ذاتيا والمزودة بمستشعرات صوتية وعاملة بالأشعة تحت الحمراء وقطع الكوابل والخطوط السلكية الخاصة بالتحكم في صواعق الألغام وغيرها من المتفجرات.

وقال الناطق باسم إدارة الإعلام في وزارة الدفاع الروسية، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، مساء أمس السبت، إن "6 عربات من هذا النوع تم تسليمها لقوات الهندسة العسكرية، بمقتضى الحجوزات الدفاعية الحكومية الروسية"، موضحا أنه تم تصميم كاسحة الألغام المدرعة على أساس دبابة "تي-90 آ"؛ وتزودت بمدحلتين ثقيلة وخفيفة، وجهاز كهرومغناطيسي وجهاز نزع الألغام ذات المستشعرات الصوتية والعاملة بالأشعة تحت الحمراء، كما تزودت كاسحة الألغام المدرعة بأجهزة حماية ديناميكية تحميها من الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات والقذائف النفاثة الجوفاء.

ولفت إلى أن طاقم كاسحة الألغام يضم 5 أفراد، بمن فيهم سائقان و3 مهنسين عسكريين، أما أسلحة العربة فتضم مدفعا من عيار 12.7 متحكم فيه عن بعد، بمقدوره تدمير الأهداف الجوية والبرية على مدى 2000 متر.