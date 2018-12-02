طفلة بطرف صناعى تضرب مثالا للشجاعة وتلهم أسرتها بلعبها كرة القدم

أنجيليكا وميكائيل لوندين، زوجان مثل أى زوجين، يحلمن بإنجاب أطفال معافين صحيا سالمين جسديا، وعندما اكتشف أنجيليكا أنها حامل من خلال التلقيح الاصطناعى فى عام 2014، كانت تشعر بسعادة، وأنجبت فتاة تسمى بينى، ولكن الفرحة لم تكتمل، وولدت بينى بمرض نادر فى ساقها اليسرى وهو غياب كلى أو جزئى للعظم الشظوى.

عندما أخبرهم الطبيب بحالة بينى، وأن العلاج الوحيد لحالتها هو بتر ساقها، لكونه من الممكن أن يؤثر على باقى عظام الساق والقدم والكاحل، وكانت قدمها اليسرى غير مستقيمة وشديدة الصغر وتحتوى على أربعة أصابع فقط أصيبت الأم بانهيار.

وبعد بحث ومشاورات مكثفة مع أطباء متخصصين، قرر الوالدان، بتر ساق بينى اليسرى، معربين أنه من أصعب القرارات التى اتخذت خلال فترة حياتهم بحسب موقع ديلى ميل البريطانى.

كان عمر بينى 13 شهرا، وانتابت الأسرة العديد من المخاوف من نتائج عملية البتر، وكانت المفاجأة عندما تعافت بينى تماما وأصبحت فى حالة جيدة واستطاعت المشى بعد 8 أسابيع فقط من العملية.

وأصبحت بينى تعيش حياة طبيعة وتلعب الآن كرة القدم بعد تركيب طرف صناعى، وتأخذ دروسا فى الرقص والسباحة بالطرف الصناعى.

أعطت بينى درسا لوالديها ولكل المحاطين بها، فى الشجاعة وتقبل وضعها ومظهرها، وأن الاختلاف ليس سيئا، وأن الإيجابية تأتى من بيئة آمنة، والآن تشارك الأم رحلة ابنتها على صفحتها الشخصية على إنستجرام.