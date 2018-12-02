وسائل إعلام صينية: أمريكا لن ترفع الرسوم الجمركية في يناير واستمرار المحادثات بين الجانبين

لن ترفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الصينية بعد الأول من يناير وستتواصل المحادثات بين الجانبين، حسبما أفاد التلفزيون الحكومي الصيني في أعقاب اجتماع بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس شي جين بينج.



وقال لاري كودلو، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، إن عشاء العمل بين الزعيمين في الأرجنتين بعد قمة مجموعة العشرين كان "جيدا للغاية"، مما عزز الآمال في توقف الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.



واستمر العشاء أكثر من ساعتين، وهي فترة أطول مما كان مقرراً في البداية.



وقالت الولايات المتحدة إنها ستصدر بيانًا وافيا بعد قليل.



وكان ترامب قد قال في بوينس آيرس إنه من المرجح أن ينتهي الأمر بالجانبين إلى التوصل إلى "شيء سيكون جيدا لكل من الصين والولايات المتحدة".



ورفع ترامب الرسوم الجمركية على سلع صينية تتجاوز قيمتها 200 مليار دولار في العام الجاري.



وكانت الأسواق قلقة من أن يجري الاجتماع على نحو غير جيد ما يعني زيادة أخرى في الرسوم الجمركية المفروضة على هذه السلع - من 10 إلى 25 في المئة - وربما حتى حزمة جديدة من الرسوم على سلع أخرى بقيمة 250 مليار دولار.



وتتهم الولايات المتحدة الصين بالانخراط في ممارسات تجارية غير عادلة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.



وردت بكين على الرسوم الجمركية الأمريكية، حيث فرضت رسوما على واردات أمريكية بقيمة 110 مليارات دولار بما فيها فول الصويا والسيارات والطائرات.