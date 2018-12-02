وكالة «بيزنس فرانس»: مصر تتمتع بتوفير العديد من الفرص التجارية

أكد بيان لمكتب وكالة "بيزنس فرانس" بسفارة فرنسا بالقاهرة أن مصر تتمتع بتوفير العديد من الفرص التجارية حيث ينشط بها فعلياً الشركات الفرنسية بشكل خاص من خلال تواجد 160 شركة عاملة في مصر في الوقت الحالي.

وأوضح المكتب - فى البيان اليوم الأحد - أن وفدا يضم 11 من كبريات الشركات الفرنسية يصل غدا الاثنين إلى القاهرة فى زيارة تستغرق 3 أيام لبحث دفع التعاون والاستثمارات.

وأضاف أنه وفي الوقت الذي تسعى فيه فرنسا ومصر لتطوير المزيد من عمليات الشراكة الاقتصادية، تقوم "بيزنس فرانس" بتنظيم لقاءات في القاهرة بين كل من وفد الشركات الفرنسية والجهات المانحة الدولية الرئيسية والوكالات العامة المصرية بهدف تقديم حلول تقنية متوافقة مع احتياجات رواد الأعمال المصريين ارتكازاً على معرفة دقيقة بالمشاريع التي تم تحديدها من قبل الجهات المانحة الدولية.

وأوضح أن أعضاء الوفد على أتم استعداد لتلبية احتياجات الشركات العامة المصرية، كما يتطلعون لأسواق الخدمات والأعمال والتوريدات في أفريقيا من خلال عمليات شراكة ممكنة مع الجهات المصرية المعنية، وسيقوم الوفد الفرنسي بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة التي توفر فرص استثمار وفرص تنفيذ مشاريع جديدة لكونها مدينة ذكية جديدة.

وذكر أن مصر حققت خلال السنوات القليلة الماضية تقدما كبيرا في تحديث اقتصادها وأنشطتها في قطاعي التجارة والاستثمار نتيجة الإصلاحات الجريئة التي تم اتخاذها وبفضل الاستفادة من التعداد السكاني الكبير وموقعها الإستراتيجي وتأثيرها في العالم العربي؛ كما تمكنت من تطوير علاقاتها الاقتصادية مع كل من أوروبا والدول المجاورة لها في منطقة الشرق الأدنى والأوسط - تعد أوروبا الشريك التجاري الأول لمصر والمستثمر الأول بها بل المورد الأول لمساعدات التنمية - .

ولفت إلى أن مصر استطاعت أيضا الحصول على عدة تمويلات ليس فقط من الاتحاد الأوروبي ولكن أيضاً من مؤسسات مالية دولية منها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (‪EBRD‬) والبنك الأوروبي للاستثمار (‪EIB‬) ومجموعة البنك الدولي (‪WB‬) والبنك الأفريقي للتنمية (‪ADB‬) الذي تعد فرنسا أحد أعضائه وكذا البنك الإسلامي للتنمية (‪IDB‬).

وعلى صعيد المساعدات الثنائية، تقوم الوكالة الفرنسية للتنمية (‪AFD‬) بدعم مصر في هذه المرحلة الانتقالية لتحقيق نمو أكثر احتواء وأكثر استدامة، ويتمثل دعم الوكالة في قروض مقدمة للدولة والشركات العامة والمجتمعات المحلية والمؤسسات الإقليمية إلى جانب الشركات الخاصة.

يضم الوفد الفرنسي 11 شركة هي شركة "أناتاز"، ومجموعة "أريب"، وشركة "بويج" للإنشاءات العامة والمكتب الاستشاري سيه.سانك.بيه والصندوق الاجتماعي الأوروبي (إي.إس.إف) وشركة "جيوسيكل" وشركة "إس.إف.إر.إي" ومجموعة "سيسترا" وشركة "فيوليا" وشركة "فوسلو كوجيفير" ومجموعة "تالس".