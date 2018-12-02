«مسافرون» تطالب بتعديل مواعيد وأسعار الطيران الداخلي للأقصر وأسوان

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر أن السياحة عائدة بقوة إلى منطقة الصعيد وخاصة الأقصر وأسوان هذا العام ومن المنتظر أن تزيد بشكل أكبر خلال عام 2019.

وأضاف عاطف عبد اللطيف في تصريحات صحفية أن جهود القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وجولاته الخارجية وكذلك إقامة العديد من المؤتمرات والفعاليات سواء المحلية أو الدولية وجهود وزارات السياحة والآثار والري والثقافة والطيران وما تتمتع به مصر حاليا من أمن واستقرار كل هذا أثر بالإيجاب على نشاط السياحة الكلاسيكية والأثرية لمصر.

وذكر رئيس جمعية مسافرون أنه مع عودة الحركة السياحية بشكلها الطبيعي وقوتها نواجه بعض التحديات التي لو قمنا بالتعامل معها سيكون موسم سياحي أفضل وأقوي ونستطيع تقديم خدمة جيدة للسائح الذي هو نفسه سيكون في المستقبل خير سفير لمصر عند العودة لبلاده.

وأشار عبداللطيف إلى أنه من بين التحديات الحالية التي نواجهها هي عدم ملائمة جداول رحلات مصر للطيران الداخلية مع احتياجات وظروف السائح وشركات السياحة تواجه تحديات تتعلق بجداول رحلات الطيران الداخلي من القاهرة إلى الأقصر أو أسوان في الذهاب والعودة فمثلا نجد أن عدد رحلات الطيران التي تتحرك من القاهرة إلى الأقصر أو أسوان في الساعة الخامسة صباحا يصل إلى 5 رحلات على مدار الساعة وهذه المواعيد مبكرة جدا وصعبة جدا على السائح حيث أننا نجد السائح يتحرك من الفندق المقيم فيه الساعة الثانية صباحا إلى المطار وينهي إجراءات السفر وينتظر في المطار حتى الخامسة صباحا للتحرك ويصل الأقصر أو أسوان في السادسة صباحا ويضطر لعمل زيارات سياحية مباشرة لأنه لا يستطيع الإقامة في فندق إلا في الساعة الثانية ظهرا موعد التسكين بالفنادق أي يظل في حالة إرهاق وتعب تصل إلى 12 ساعة متواصلة وهذا صعب على نوعية السائح الثقافي لأنه في الغالب يكون سنه نسبيا يحتاج لنوع أكبر من الراحة.

وأكد عاطف عبد اللطيف أن الطيران له أهمية كبيرة في منظومة السياحة ولابد من التنسيق بين الطيران والسياحة بحيث تتناسب مواعيد الرحلات وجداول الطيران ولا يتم بناء الرحلات الداخلية على مواعيد الطيران الدولي فقط وهذا جيد ولكن لابد أن يكون بالتوازي مع هذا النظام الاهتمام بالسياحة الداخلية والطيران الداخلي حتى لا يرهق السائح الأجنبي أو المصري في الطيران الداخلي.

ودعا رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر إلى وجود تنسيق من خلال اجتماع مع من يضع جداول الطيران للسياحة الداخلية مع اتحاد الغرف السياحية لتوفيق هذه الرحلات مع رحلات المراكب السياحية والفنادق وكذلك في برامج العودة بحيث تناسب مواعيد رحلات الطيران مع موعد انتهاء رحلات النايل كروز في الثالثة أو الرابعة عصرا على أن تكون رحلات طيران العودة من بعد الساعة السادسة مساءا المتجهة من الأقصر وأسوان إلى القاهرة وتوفير طائرات ذات سعة أكبر بدلا من أن تكون الرحلات في الحادية عشرة مساءا ويضطر السائح للانتظار من الثالثة أو الرابعة عصرا حتى الحادية عشرة مساءا في انتظار صعود الطائرة.

وشدد عاطف على أهمية تفعيل وعودة رحلات الطيران من شرم والغردقة إلى الأقصر وأسوان مباشرة وعدم الاضطرار إلى عودة السائح إلى القاهرة ثم التحرك للأقصر وأسوان "حتى نوفر الوقت والجهد والمال بشكل جيد".

وأشار إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران الداخلي من القاهرة إلى الأقصر أو أسوان فنجد سعر الرحلة "القاهرة - أسوان – القاهرة" يتراوح بين 4500 و4800 جنيها في حين أن رحلة "القاهرة - بيروت - القاهرة"وهي رحلة دولية وليست داخلية تبدأ من 3400 حتى 3800 جنيه ومن الأولى أن يكون الطيران الداخلي مريح للسائح الذي يدفع أكثر ويكون في مواعيد مناسبة وتنظيم الرحلات الداخلية بما يتناسب مع الرحلات الدولية وكذلك من الممكن توفير طائرات ذات طرازات أكبر وأن يتم في هذه الحالة استيعاب الحركة السياحية وتخفيض أسعار تذاكر الطيران.