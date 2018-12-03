مقتل مسؤول صومالي في انفجار سيارة ملغومة

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قالت الشرطة الصومالية إن قنبلة تم زرعها تحت مقعد سيارة، تسببت في مقتل مسؤول بالحكومة اليوم الأحد.

وقال ضابط الشرطة الصومالية علي حسن لوكالة الانباء الالمانية (د. ب. أ.) إن سعيد حجى جامع وهو مدير بوزارة البريد والاتصالات والتكنولوجيا كان في طريقه الى منزله عندما انفجرت سيارته خارج مبنى البرلمان في مقديشو.

وقالت الشرطة إن مدنيين اثنين على الاقل أصيبا في الانفجار.

وذكر شاهد عيان يدعى أمين علي ويدير متجرا صغيرا قريبا من موقع الهجوم: "إن حطام السيارة المدمر والمتفحم ظل على الطريق السريع بعد الانفجار بحوالي ساعة".

وأعلنت حركة "الشباب" الصومالية المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم عبر محطتها الإذاعية التى تعرف ب "إذاعة الأندلس".