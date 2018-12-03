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قصف أمريكي للقوات الحكومية شرقي سوريا

حلب (سورية) - (د ب أ)
نشر فى : الأحد 2 ديسمبر 2018 - 11:38 م | آخر تحديث : الأحد 2 ديسمبر 2018 - 11:38 م

قالت مصادر مقربة من القوات الحكومية إن رتلا تابعا للجيش السوري تعرض للقصف من جانب القوات الأمريكية في منطقة التنف على الحدود السورية العراقية .

وأكدت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن "عددا من النقاط العسكرية في منطقة جبل الغراب في بادية حمص الشرقية (80 كيلومترا من قاعدة التنف) تعرضت لقصف صاروخي مصدره القاعدة الامريكية في التنف، ولم يسفر العدوان عن إصابات، واقتصرت الأضرار على دمار عدد من الآليات ".

ومن ناحيتها، أكدت مصادر في المعارضة السورية لـ (د.ب.أ) سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الحكومية "بعد استهداف رتل تابع لها بمنطقة 55 بـ 14 صاروخا مصدرها التحالف الصليبي المتمركز في قاعد التنف في البادية السورية".

وتسيطر القوات الأمريكية على قاعدة التنف.

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