بومبيو: مستمرون في دعم جهود السعودية باليمن

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن السلطات الأمريكية ستواصل دعم جهود المملكة العربية السعودية في اليمن، وسيتم مواصلة البرنامج الذي يتشارك فيه الجانبان بهذا الصدد.

وأوضح بومبيو - خلال مقابلة خاصة مع تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي على هامش قمة "مجموعة العشرين" المنعقدة بالعاصمة الأرجنتينية (بيونس آيريس) - أن بلاده ساهمت في القضاء على الأعمال العدائية ووقف الأزمة الإنسانية التي تشهدها اليمن من خلال التبرع بنحو مليار دولار، إضافة إلى ما قدمته السلطات السعودية من تبرعات، لافتًا إلى أن السلطات الإيرانية لم تقدم أية مساهمات لوقف هذه الأزمة.

وفيما يتعلق بإلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاءه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، على هامش قمة مجموعة العشرين، قال بومبيو "إن اللقاء تم إلغاءه لأن السلطات الروسية تتصرف بطريقة متضاربة أو متعارضة مع القانون الروسي، إلى جانب ما حدث بشأن احتجاز روسيا ثلاثة سفن أوكرانية".

وأضاف بومبيو " إن ترامب طالب السلطات الروسية بإعادة البحارة الأوكرانيين إلى عائلاتهم، باعثًا رسالة واضحة تفيد بأن السلطات الروسية في حاجة إلى أن تغير من تصرفاتها".

وحول ملف كوريا الشمالية، أعرب بومبيو عن أمله في أن يتم لقاء بين الزعيمين الأمريكي ترامب، والكوري الشمالي كم جونج أون، في أقرب وقت، مؤكدًا أن السلطات الأمريكية تعمل على ذلك.

وأشار بومبيو إلى أن ما تم إحرازه مع بيونج يانج كان جيدًا بشأن عدم إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية، ولم تجري اختبارات نووية، كما يتم مواصلة الحوار بين البلدين، ويتم التعامل مع الشركاء الآخرين في جميع أرجاء العالم بمن فيهم، كوريا الجنوبية واليابان.

وعن إلتزام إدارة الرئيس الأمريكي تمويل مشروع بناء الجدار الفاصل على الحدود الأمريكية - المكسيكية، لا سيما بعد إبرام اتفاق تجاري أخير مع المكسيك وكندا، أكد بومبيو أن الجدار سيتم بناؤه، لكن هناك علاقات اقتصادية تربط بين البلدين إلى جانب أمور أخرى عديدة.

وفيما يتعلق بوفاة الرئيس الأسبق، جورج بوش الأب، قال بومبيو إن الأعمال التي تركها لبلاده تعد "رائعة"، مضيفًا أنه سنحت له الفرصة للتعرف على بوش الأب لأول مرة عندما كان مشرعًا بالكونجرس الأمريكي، وأنه تحدث إليه مباشرة بعد أن تم ترشيحه لمنصب مدير وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه"، مقدمًا تعازيه وتعاطفه لعائلة بوش الأب.