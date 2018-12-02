توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين السعودية وموريتانيا

وقعت المملكة العربية السعودية وموريتانيا، اليوم الأحد، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، عدد من اتفاقيات التعاون في مجالات مختلفة وذلك بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

ووقع وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد عبد الله القصبي، ووزير الاقتصاد الموريتاني المختار ولد أجاي، الاتفاقية الأولى المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي على الدخل وعلى رأس المال والمنع والتهرب الضريبي.

وأبرم الجانبان مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، ووزارة المياه والصرف الصحي بموريتانيا، وقعها عن الجانب السعودي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد عبد الله القصبي، وعن الجانب الموريتاني وزير المياه والصرف الصحي أسلم ولد سيد المختار ولد لحبيب.

كما وقع وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد عبد الله القصبي، مذكرة تفاهم مع وزير البيئة والتنمية المستدامة الموريتاني أحمدي كمرا، بشأن التعاون بين الهيئة السعودية للحماية الفطرية، ووزارة البيئة والتنمية المستدامة في موريتانيا.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي الذي يزور موريتانيا ضمن جولة عربية.

وأجرى ولي العهد السعودي مباحثات مع الرئيس الموريتاني تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بتعزيز وتطوير العلاقات القائمة بين البلدين.

ويصف الموريتانيون زيارة ولي العهد السعودي بالزيارة التاريخية لأنها الأولى من نوعها منذ 45 عاما يقوم بها قائد سعودي لموريتانيا.