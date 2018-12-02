رئيس الوزراء السوداني يبحث مسار العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها

بحث رئيس مجلس الوزراء السوداني معتز موسى، مع سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم جان ميشيل دوموند، اليوم الأحد، مسار العلاقات بين الجانبين وسبل دعمها وتطويرها.

وأوضح السفير الأوروبي - في تصريح صحفي - أن اللقاء تطرق للعلاقات الوطيدة بين السودان والاتحاد الأوروبي، منوها بأن اجتماع مجلس وزراء دول الاتحاد الأوروبي الذي انعقد في 19 نوفمبر الماضي، كان قد أقر بضرورة تدعيم آفاق التعاون وتقوية العلاقات بين دول الاتحاد والسودان، مشيرا إلى أن السودان يستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين والنازحين بالرغم من أنه يواجه حاليا صعوبات اقتصادية.

وقال دوموند إنه تم خلال اللقاء بحث إمكانية توفير الاتحاد الأوروبي لبعض المساعدات للسودان؛ لاسيما الإنسانية منها والتنموية، كما تمت مناقشة مختلف البرامج التي يقوم بتنفيذها الاتحاد في السودان، خاصة في مجال المساعدات الفنية والتعليم، لافتا إلى أن الاتحاد يقوم بتنفيذ برنامج يستهدف 7 ولايات وذلك لترقية وتطوير التعليم للجنسين في السودان.

وفي سياق متصل، التقى رئيس الوزراء السوداني، اليوم، بالسفير البريطاني بالخرطوم عرفان صديق، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال السفير البريطاني - في تصريح صحفي - إن اللقاء تناول التحسن الملموس في العلاقات بين البلدين، بجانب تطوير آفاق التعاون بين الجانبين، والتحديات التي تواجه السودان في المجال الاقتصادي.

وأكد صديق أن اللقاء كان بناءً ومثمرا وتطرق إلى إمكانية التنسيق وتوسيع التعاون الاقتصادي بين حكومتي البلدين، وقال "نحن نريد أن يكون هناك استقرار اقتصادي في السودان".

وفي ذات السياق، بحث رئيس الوزراء السوداني، مع سفير إيطاليا بالخرطوم فابريزيو لوباسو، العلاقات المتميزة بين البلدين وكيفية تدعيمها.

وأعرب السفير الإيطالي - في تصريح صحفي - عن تقديره وسعادته بالدور الذي يلعبه السودان في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، فضلا عن جهوده في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي باتت من القضايا التي تؤرق دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها إيطاليا.

وقال لوباسو إن بلاده تحتفظ بعلاقات وطيدة مع السودان وتدعم مجهودات السلام في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، بجانب جهود السودان في إطار مجموعة دول الجوار الليبي في إعادة السلام والاستقرار في ليبيا، مؤكدا أن هذه من القضايا التي تهم إيطاليا.

وأوضح السفير الإيطالي أن اللقاء تطرق أيضا إلى التعاون الاقتصادي بين البلدين وسبل ترقيته وتطويره.