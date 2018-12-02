الصين تؤيد عقد قمة ثانية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الصيني، وانج يى، عقب المحادثات بين الرئيسين الأمريكي والصيني في الأرجنتين في ختام قمة مجموعة العشرين إن الصين تؤيد عقد قمة ثانية محتملة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وقال وانج "إن الصين تشجع الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على العمل معا لتحقيق نفس الهدف ومعالجة المخاوف المشروعة لكل منهما وإحراز تقدم بشأن نزع السلاح النووي وتأسيس آلية سلام في شبه الجزيرة الكورية".

وخلال المحادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني، شى جين بينج، أعربت الولايات المتحدة عن تقديرها "للدور الإيجابي" الذى لعبته الصين، وفقا لما ذكره وانج.

والتقى ترامب بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في يونيو في قمة تاريخية عقدت في سنغافورة، وتعهد خلالها الزعيم الكوري الشمالي بوقف برنامج بلاده للأسلحة النووية.

ولكن على الرغم من إجراء عدة جولات من المفاوضات بين القادة والدبلوماسيين من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، لا يوجد هناك جدول زمني واضح لتنفيذ الكثير من النقاط علاوة على الافتقار إلى علامات تقدم ملموسة.