سقوط صاروخ باليستي في البحر أطلقه الحوثيون تجاه اليمن

رصدت منظومة الدفاع الجوي للتحالف العربي، سقوط صاروخ باليستي في البحر أطلقته ميليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه إحدى القرى المأهولة بالسكان التابعة لمديرية الدريهمي بالحديدة، وذلك استمرارا لجرائمها الممنهجة ضد الشعب اليمني.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الأحد، أن ميليشيات الحوثي أطلقت الصاروخ الباليستي من منطقة "رأس كثيب" بمدينة الحديدة، وتم رصده بشكل دقيق، مستهدفة إحدى قرى مديرية الدريهمي وذلك عقب هزائمها المتتالية داخل الحديدة وتقدم قوات المقاومة اليمنية وسيطرتها على مواقع استراتيجية من قبضة مسلحيها.

وكانت ميليشيا الحوثي قد قصفت، في وقت سابق، قرية المنظر التابعة لمديرية الحوك في محافظة الحديدة والمحررة حديثا، بقذائف الهاون، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص من بينهم طفلان وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء بجروح خطيرة، ما يؤكد استمرار الدعم الإيراني لها وتهريب الأسلحة إليها.

يذكر أن قوات التحالف العربي قد دمرت، أمس، منصة إطلاق صاروخ باليستي تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة شمالي اليمن قبل أن تتمكن من إطلاقه صوب الأراضي السعودية، وتواصل قوات المقاومة اليمنية تقدمها الميداني داخل مدينة الحديدة غرب اليمن، وذلك بعد السيطرة على مواقع استراتيجية داخ