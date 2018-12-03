اتصالات فلسطينية مع الجزائر للإفراج عن فلسطينيين محتجزين لديها

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية اليوم الأحد، أنها تتابع أوضاع الفلسطينيين المحتجزين في الصحراء الجزائرية.

وذكرت الوزارة ،في بيان صحفي، أنها تتواصل يوميا مع السلطات الجزائرية من خلال سفارة فلسطين لدى الجزائر لـ"إيجاد الحلول المناسبة لأوضاعهم، خاصة أنهم دخلوا الجزائر بطريقة غير قانونية".

وأعربت الوزارة عن الأمل في التوصل في القريب العاجل إلى حل لمشكلة هؤلاء المحتجزين.

وكان قطاع غزة شهد يوم أمس السبت ، تظاهرة لعشرات الفلسطينيين للمطالبة بالإفراج عن أبناء لهم محتجزين في الصحراء الجزائرية لدى محاولتهم الدخول إلى البلاد بحثا عن فرص عمل.

وبحسب مصادر فلسطينية تحتجز السلطات الجزائرية 53 فلسطينياً غالبيتهم من قطاع غزة منذ أكثر من شهرين، كما صدرت بحقهم أحكام بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.