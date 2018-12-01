ولي العهد السعودي يبدأ زيارة رسمية للجزائر

الأكثر قراءة
المهن التمثيلية تصدر بيانا بعد مشكلة رانيا يوسف في القاهرة السينمائي
12 يناير.. «الجنح» تحاكم الفنانة رانيا يوسف عن واقعة فستان مهرجان القاهرة
«اقتصادية النواب»: قرار رفع الدولار الجمركي يحمي الصناعة المحلية
فيديو.. عمرو أديب: «بقالي خمسين سنة مشوفتش الأهلى بيتهاجم كده»
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما موقفك من المطالبات بحظر النقاب في الأماكن العامة؟
مؤيد
أرفض
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
يبدأ ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، زيارة رسمية للجزائر، تستمر يومين على رأس وفد رفيع المستوى، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.