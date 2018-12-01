ولي العهد السعودي يبدأ زيارة رسمية للجزائر

يبدأ ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، زيارة رسمية للجزائر، تستمر يومين على رأس وفد رفيع المستوى، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.