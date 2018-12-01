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ولي العهد السعودي يبدأ زيارة رسمية للجزائر

أ ش أ
نشر فى : الأحد 2 ديسمبر 2018 - 6:22 ص | آخر تحديث : الأحد 2 ديسمبر 2018 - 6:22 ص

يبدأ ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، زيارة رسمية للجزائر، تستمر يومين على رأس وفد رفيع المستوى، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.


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