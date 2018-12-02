بوتين: لم نتناقش مع أوكرانيا بشأن الإفراج عن البحارة

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس السبت، إنه لم تجر أي مناقشات مع أوكرانيا بشأن إمكانية إطلاق سراح البحارة الأوكرانيين الذين احتجزتهم روسيا مع سفنهم الشهر الماضي.

جاءت تصريحات بوتين للصحفيين على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس أيرس بالأرجنتين.

وتقاوم روسيا نداءات دولية للإفراج عن ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية أطلقت دورياتها الحدودية النار عليها واحتجزتها في المضيق قرب منطقة القرم التي ضمتها روسيا وذلك في مطلع الأسبوع الماضي.

واتهمت روسيا البحارة وعددهم 24 بدخول المياه الإقليمية الروسية بشكل غير مشروع.