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«العبادي»: جهاز مكافحة الإرهاب كان أساسيا في تحقيق النصر على «داعش»

بغداد- أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 3 يناير 2018 - 5:04 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 يناير 2018 - 5:04 م

قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إن: "دور جهاز مكافحة الإرهاب كان أساسيًا في تحقيق النصر على تنظيم داعش، في وقت لم يكن فيه العالم يتوقع قدرتنا على تحقيق النصر في هذه المدة".

وشدد "العبادي"، خلال احتفالية النصر الكبير التي أقامها جهاز مكافحة الإرهاب، وفقًا لقناة "العراقية" الإخبارية، اليوم الأربعاء، على أهمية الحفاظ على النصر المتحقق، وتحقيق أقصى درجات الانضباط في البلاد.

وأوضح أنه لا يمكن التعايش مع الفساد وبالأخص في الأجهزة الأمنية، داعيًا القادة والضباط إلى عدم السماح للفساد بالدخول إلى تلك الأجهزة.


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