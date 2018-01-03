قال عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين، إن البهو الرئيسي للأهرام سيستقبل جثمان الكاتب الصحفي إبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين الأسبق، بداية من العاشرة صباح الأربعاء، وذلك بحضور عدد من الشخصيات والراغبين في المشاركة.



وأضاف «سلامة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، أنه سيتم صلاة الجنازة على جثمان «نافع»، عقب صلاة الظهر بمسجد عمر مكرم، قبل دفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.



وأوضح أن العزاء سيكون الخميس المقبل في مسجد عمر مكرم، مؤكدًا أن «نافع»، كان صحفيًا من طراز رفيع، وكان له دور بارز في الصحافة ونقابة الصحفيين.



وتابع: «في عصره كان يتجاوز توزيع صحيفة الأهرام المليون نسخة، وجعل من مؤسسة الأهرام امبراطورية اقتصادية ضخمة، وكانت انطلاقتها الثالثة في عهده، فصنع مؤسسة صحفية واقتصادية ضخمة».



وتوفي الكاتب الصحفي، إبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة الأهرام ورئيس التحرير ونقيب الصحفيين الأسبق، الاثنين الماضي، بإحدى مستشفيات دبي بالإمارات، عن عمر يناهز 84 عامًا بعد صراع مع المرض، ووصل جثمانه إلى القاهرة الثلاثاء.



