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عاصفة شتوية بألمانيا تتسبب في خروج قطار عن مساره وغمر الطرق

برلين- أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 3 يناير 2018 - 4:20 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 يناير 2018 - 4:20 م

تسببت عاصفة شتوية ضربت أجزاء واسعة من ألمانيا في خروج قطار عن مساره بغرب البلاد، فيما غمرت المياه عددًا من الطرق الرئيسية بالبلاد.

وذكرت شبكة "إيه.بي.سي" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن القطار خرج عن مساره قرب بلدة لونن؛ إثر اصطدامه بشجرة سقطت على القضبان جراء العاصفة، فيما لم يسفر الحادث عن أي إصابات.

وأضافت الشبكة أن الأشجار المتساقطة تسببت في قطع الطريق السريع الواصل بين مدينتي دويسبورغ ويوليش بغرب البلاد، كما تم تعليق عمل القطار المتجه إلى قمة تسوغشبيتسه بجبال الألب بسبب الطقس السيء وإغلاق حدائق الحيوان بميونيخ وأوغسبورغ.


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