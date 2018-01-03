باريس تحقق فى تورط «حزب الله» فى غسيل أموال مخدرات

أحال المدعى العام فى باريس، 15 شخصا تابعين لجماعة «حزب الله» اللبنانية، إلى المحكمة الجنائية، لتورطهم فى شبكة دولية لغسيل الأموال يديرها مهربو مخدرات كولومبيون فى أوروبا عبر مصرفيين سريين من أعضاء الجالية اللبنانية فى فرنسا.

وكشفت مجلة «لونوفل أوبسرفاتير» الفرنسية، فى مقالة للصحفى «فانسان مونيى»، أن تعاون «حزب الله» مع تلك الشبكة الدولية للاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال، يعود إلى عام 2012.

وأوضحت المجلة الأسبوعية أنه عقب تحقيقات فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية شبكة «سيدار»، أمر المدعى العام فى باريس بتحويل 15 شخصا ذوى صلة بحزب الله إلى المحكمة الجنائية، بتهمة جمع وتبييض وتربح وتهريب أموال بطرق غير مشروعة من الاتجار بالمخدرات، فضلا عن التآمر فى إطار شبكة منظمة».

كما أمر النائب العام الفرنسى باعتقال أربعة من أعضاء الشبكة، من عدة دول أوروبية، لتورطهم فى تهريب الكوكايين، داخل ساعات ومجوهرات وسيارات فاخرة خلال استيرادها، ثم بيعها فى لبنان ودول غرب أفريقيا، ثم تحويل عائدات البيع إلى أمريكا الجنوبية عن طريق مكاتب صرف العملات.

ووفقا لمعلومات كاتب المقال، فإن على رأس المتهمين، الخمسة عشر، اللبنانى محمد عمار، الوارد اسمه فى أوراق القضية بـ«ألياس أليكس«(32 عاما) والمقيم ما بين كولومبيا ولبنان ودبى والولايات المتحدة، حيث ألقى القبض عليه فى ولاية ميامى الأمريكية فى أكتوبر 2016، خلال تهريبه عملية ضخمة، وأطلق عليها اسم «أوفيسينا» فى ذلك الوقت.

كما ألقى القبض على شقيقه فى فبراير 2015، بسويسرا وكان بحوزته 870 ألف يورو، وخلال الشهر نفسه، فى الشهر نفسه، اعتقل اثنين على اتصال مع زوجته فى هولندا وكان بحوزتهم 2 مليون يورو.

وكان عمار يعتمد على مساعدين أساسيين له مقيمين فى لبنان، أحدهما زوج مغنية لبنانية معروفة القى القبض عليه من مطار «رواسى شارل ديجول» فى فبراير 2016، وهو مسئول بمؤسسة مقرها بيروت، والذى اعترف بعلاقته بعدة شخصيات فى عدة دول أوروبية، فى فرنسا وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا، لتمرير عمليات غسيل الأموال.

ولفتت المجلة إلى أن هيئة مكافحة المخدرات الأمريكية، قدرت حجم تعاملات «حزب الله» مع عصابات غسيل أموال المخدرات فى أمريكا الجنوبية، بإجمالى 500 مليون دولار سنويا».