إحالة موظف بمكتب بريد للجنايات بتهمة اختلاس أموال العملاء

قررت نيابة الصف جنوب الجيزة، إحالة موظف بمكتب بريد قرية غمازة، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه باختلاس أموال العملاء، وتزوير محررات رسمية.

وانتهت النيابة، من إعداد أمر الإحالة بعد ورود تحريات مباحث الأموال العامة التى أثبتت صحة الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم "م. ع"، 35 عاما، اختلس نحو 875 ألف جنيه من أموال المودعين بالمكتب، واكتشفت السلطات ذلك بعد اختلاسه 54 ألف جنيه من الحساب التوفيرى باسم أحد عملاء المكتب محل عمله، وذلك عن طريق مغافلته أثناء استلامه للدفتر لوضع الأرباح قام بعملية صرف للمبلغ، واستخراج إيصالات بالسحب والاستيلاء على المبلغ لنفسه دون وجه حق.

وأكدت التحقيقات، أن المتهم انقطع عن عمله عقب تلك الوقائع، وتبين اتهامه فى قضية إدارى مركز شرطة الصف "اختلاس".

وكشفت التحقيقات، أن المتهم تسبب فى الإضرار بجهة عمله، وتكبدها خسائر قدرت بنحو 187 ألف جنيه؛ لأن مكتب البريد كان يستمثر أموال المودعين فى مشروعات تدر دخلاً يدفع منه الفوائد لعملاء المكتب.