ترامب يرد على زعيم كوريا الشمالية: لدي أيضا زر نووي أكبر وأقوى

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ما قاله زعيم كوريا الشمالية مؤخرا بأن لديه "زرا نوويا" في مكتبه، قائلًا إنه لديه أيضا زر نووي، لكنه "أكبر وأقوى كثيرا".



ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، صباح اليوم الأربعاء، قال فيها: "الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قال إن الزر النووي موجود على مكتبه في كل الأوقات".



وأضاف: "هل من أحد في نظامه المستنزف الذي يتضور جوعا أن يخبره من فضلكم أنني أملك أيضا زرا نوويا، لكنه أكبر وأقوى كثيرا من زره، وزري يعمل!".



وكان كيم قال ليلة رأس السنة إن برنامجه الصاروخي النووي قد اكتمل بنجاح.



ودائما ما يكون هناك تراشق لفظي بين كيم وترامب على خلفية النزاع بشأن تجارب الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية.



وسبق أن قال ترامب إن كوريا الشمالية ستُواجه بـ"النار والغضب" وهدد "بتدميرها بشكل كامل"، ورد كيم واصفًا ترامب بأنه "خرف" و"متخلف عقليا".