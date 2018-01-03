الأربعاء 3 يناير 2018 6:04 م القاهرة القاهرة 18.9°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تتوقع تراجع ترامب عن قرار اعتبار القدس عاصمة إسرائيل؟
النتـائـج تصويت

محافظ الشرقية: تشكيل لجنة تبحث أسباب عدم وصول المياه لعزبة سمعان

الشرقية- هبة القصاص
نشر فى : الأربعاء 3 يناير 2018 - 5:03 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 يناير 2018 - 5:03 م

كلف اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتشكيل لجنة لزيارة عزبة سمعان التابعة لمركز كفر صقر، ومعاينتها على الطبيعة؛ للوقوف على أسباب عدم وصول المياه، والبدء فورًا في أعمال تنفيذ مشروع توصيل المياه لأهالي العزبة.

جاء ذلك استجابة لشكوى أهالي العزبة من نقص مياه الشرب وعدم وصول المياه إليهم، خلال اجتماع المتابعة المنعقد بمركز كفر صقر، بحضور اللواء السعيد عبد المعطي، السكرتير العام، ومديري المديريات الخدمية والإدارات النوعية بالديوان العام، ورؤساء الوحدات المحلية القروية بالمركز.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

احدث اخبار محافظات

شارك بتعليقك