انقطاع الكهرباء وإلغاء رحلات جوية بسويسرا جراء الطقس العاصف

تسببت العاصفة التي تضرب أجزاء واسعة من غرب أوروبا في انقطاع الكهرباء بشمال سويسرا وإلغاء عدد من الرحلات الجوية.

وذكرت شبكة "إيه.بي.سي" الأمريكية، أنه تم إلغاء 11 رحلة جوية على الأقل بمدينتي بازل وزيوريخ فيما تم تحويل مسار العديد من الرحلات الأخرى إلى مطارات مختلفة.

وأضافت الشبكة أن العاصفة تسببت في انقطاع الكهرباء عن آلاف السكان بمنطقة بحيرة زيورخ وقطع الطرق جراء سقوط العديد من الأشجار والفيضانات الناجمة عن الهطول الشديد للأمطار، فيما أفادت تقارير إعلامية محلية بانقلاب شاحنة على الطريق السريع قرب بلدة إمين.