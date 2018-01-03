الأربعاء 3 يناير 2018 6:07 م القاهرة القاهرة 18.2°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تتوقع تراجع ترامب عن قرار اعتبار القدس عاصمة إسرائيل؟
النتـائـج تصويت

انقطاع الكهرباء وإلغاء رحلات جوية بسويسرا جراء الطقس العاصف

برن- أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 3 يناير 2018 - 4:18 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 يناير 2018 - 4:18 م

تسببت العاصفة التي تضرب أجزاء واسعة من غرب أوروبا في انقطاع الكهرباء بشمال سويسرا وإلغاء عدد من الرحلات الجوية.

وذكرت شبكة "إيه.بي.سي" الأمريكية، أنه تم إلغاء 11 رحلة جوية على الأقل بمدينتي بازل وزيوريخ فيما تم تحويل مسار العديد من الرحلات الأخرى إلى مطارات مختلفة.

وأضافت الشبكة أن العاصفة تسببت في انقطاع الكهرباء عن آلاف السكان بمنطقة بحيرة زيورخ وقطع الطرق جراء سقوط العديد من الأشجار والفيضانات الناجمة عن الهطول الشديد للأمطار، فيما أفادت تقارير إعلامية محلية بانقلاب شاحنة على الطريق السريع قرب بلدة إمين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

احدث اخبار شئون خارجية

شارك بتعليقك