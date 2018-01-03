محافظ الفيوم يفتتح المرحلة الثانية من إعادة تأهيل القرى الأكثر احتياجا

افتتح الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، أعمال تطوير وإعادة إعمار وتأهيل 150 منزلاً بقرى الحمرايه وعبد الله بيه بمركز طامية، والقاسمية وخلف وزكريا بمركز إطسا، ضمن القرى التي تعمل جمعية الأورمان، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، على تطويرها، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع إعادة تطوير وتأهيل القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة.

وحضر الافتتاح كمال عطا الله، مدير عام المتابعة بجمعية الأورمان، وربيع عبد الجليل، مدير مكتب جمعية الأورمان بالفيوم، وإيمان أحمد زكي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد سيد عيد، رئيس مركز ومدينة طامية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والمستفيدين وحشد من المواطنين.

وسلم محافظ الفيوم، مفاتيح المنازل التي تم تأهيلها، وشيكات قروض المشروعات الصغيرة، وتسليم 250 بطانية للأسر الأولى بالرعاية، خلال الحفل الذي نظمته جمعية الأورمان بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وأشاد المحافظ، بدور جمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر بمشاركة المحافظة في تحسين مستوى الخدمات ودعم القرى والأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، مؤكدًا على أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى فى التنمية والبناء.

وأشار إلى أن التأهيل وإعادة الإعمار للمنازل المتهالكة يشمل أعمال المحارة والدهانات وتركيب النجارة وتعريش المنازل وتركيب السيراميك والأرضيات والسباكة الداخلية والكهرباء.

ووجه المحافظ، مسؤولي جمعية الأورمان بمراعاة من تم محو أميتهم لاختيار منازلهم ضمن المنازل التي سيتم تطويرها خلال المرحلة القادمة، وطالب أصحاب المنازل بضرورة الحفاظ عليها والاهتمام ببرامج تنظيم الأسرة.

وأوضح أنه سيتم فتح فصول محو أمية بالقرى المطورة وتقديم مكافآت مادية للمشاركين فيها، ومكافآت أخرى للناجحين، كما سيتم عمل مشروع انتاجي بالقرية يدر دخلاً على الأسر لتحسين مستوى الدخل والمعيشة.