بطريرك الروم الكاثوليك يشيد بقرارات الإمام الأكبر لنصرة القدس

استقبل شيخ الأزهر، د. أحمد الطيب، اليوم الأربعاء، البطريرك يوسف العبسي، بطريرك الروم الكاثوليك في العالم.

في بداية اللقاء، قدم الإمام الأكبر، التهنئة للبطريرك بمناسبة أعياد الميلاد، مؤكدا أن الأديان كلها تدعو إلى السلام وتعميق روح المحبة والمودة بين الناس.

وأوضح أن الأزهر لا يألو أي جهد في العمل على تعزيز قيم السلام وثقافة الحوار والتسامح، وتوطيد علاقته بكل الأديان، كما لا يدخر وسعًا في نصرة القدس والتصدي لكل محاولات الاحتلال الصهيوني لتهويدها.

من جانبه، أعرب البطريرك يوسف العبسي عن تقديره لجهود الإمام الأكبر في ترسيخ السلام العالمي ونشر ثقافة التعايش المشترك والمواطنة ومواجهة التطرف بكافة أشكاله وصوره، ومقدرًا المؤتمرات المهمة التي أقامها الأزهر على مدار الأعوام الماضية والتي كان آخرها مؤتمر المواطنة الذي حضرته كافة المؤسسات المسيحية مع المؤسسات الإسلامية، وكذلك مؤتمر السلام العالمي الذي حضره قداسة بابا الفاتيكان، ومثَّل هذا المؤتمر رسالة عالمية من أجل السلام.

وأشاد بسلسلة القرارات التي اتخذها فضيلة الإمام الأكبر للرد على قرار نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة وزعم أنها عاصمة للكيان الصهيوني المحتل، وبمؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس الذي ينعقد في 17، 18 من الشهر الجاري، والذي يمثل خطوة مهمة في مواجهة القرار الأمريكي الباطل.