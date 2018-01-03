4 مسلسلات رمضانية تدخل بلاتوهات التصوير خلال أسبوعين

تدخل 4 مسلسلات رمضانية بلاتوهات التصوير خلال الأسبوعين المقبلين أملا في الانتهاء منها مبكرا قبل حلول الشهر الكريم.



أول الأعمال الذي يدخل البلاتوه «بني سويف» الذي تقوم ببطولته الفنانة يسرا، حيث يبدأ تصويره الثلاثاء المقبل، ويجري حاليا وضع التفاصيل النهائية على ديكور المشاهد الأولى للمسلسل.



وتجسد يسرا في المسلسل شخصية مستشارة قانونية تتعرض للعديد من الضغوط النفسية والمواقف الصعبة طوال أحداث المسلسل وتكشف العديد من المفاجآت.



ويشارك في بطولة العمل أحمد حاتم، وشيرين رضا، وركين سعد، ومحمد شاهين، تأليف أمين جمال ومحمد محرز، ويخرجه محمد علي.



وتبدأ الفنانة نيللي كريم تصوير أول مشهد بمسلسلها الجديد «اختفاء» الأحد المقبل من روسيا، بمفردها دون فريق العمل حيث تجمع المشاهد بينها وبين ممثلين روس داخل جامعة في موسكو ويستمر التصوير هناك لمدة أسبوع وبعدها تعود إلى القاهرة لاستكمال التصوير.



وتجسد نيللي شخصية أستاذة جامعية وتتعرض لحادث هناك وتعلم باختفاء زوجها ومن هناك تبدأ رحلة البحث عن زوجها.



المسلسل إخراج أحمد مدحت، وتأليف أيمن مدحت، ويشارك في البطولة الفنان محمد ممدوح، والفنان باسم سمرة.



ويبدأ الفنان محمد رمضان تصوير مسلسل «زين» الأسبوع بعد المقبل باستديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي، وتجمع المشاهد الأولى بينه وبين الفنانة التونسة درة، إلى جانب سلوى محمد علي.



العمل تأليف محمد عبدالمعطي، في ثاني تعاون مع محمد رمضان بعد مسلسل «الأسطورة» والذي عرض خلال موسم رمضان قبل الماضي، وإخراج ياسر سامي.



واختار المخرج عمرو سلامة نهاية الأسبوع الثاني من شهر يناير الجاري ليبدأ تصوير مسلسل «طايع» وذلك بالديكورات المخصصة للعمل، وهو بطولة عمرو يوسف، وتأليف السيناريست محمد دياب، وتقوم الفنانة صبا مبارك في الوقت الحالي بتدريبات مكثفة على اللهجة الصعيدية قبل انطلاق التصوير، والتي تجسد فيه دور البطولة النسائية أمام النجم عمرو يوسف.



وتدور أحداث «طايع» في صعيد مصر، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، وسلوى محمد علي، ومحمد علي.