العبادي يطلق وثيقة لإعادة إعمار العراق بـ100 مليار دولار

أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الثلاثاء، إطلاق "الوثيقة الوطنية لإعادة إعمار العراق" بقيمة نحو 100 مليار دولار.



ونقلت قناة «السومرية نيوز» العراقية، عن العبادي قوله، في مؤتمر صحفي، إن الجهد الأمني مستمر بعد انتهاء العمليات العسكرية بتحرير كامل الأراضي، مشددًا على الجهات الأمنية لـ"محاسبة مطلقي الرصاص الحي ومسؤوليتنا حماية المواطنين".



وأضاف العبادي: "بدأنا بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة وهناك تعاون من المواطنين للإبلاغ عن أماكن وجود الأسلحة"، مشيرًا إلى أن "العراق عاد بقوة إلى المجتمع الدولي بخطوات محسوبة".



وكان مجلس الوزراء العراقي أكد في وقت سابق أن برنامج إعادة الإعمار في العراق سيغطي جميع المحافظات.