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ترامب يهدد بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أحمد العيسوي
نشر فى : الأربعاء 3 يناير 2018 - 1:13 ص | آخر تحديث : الأربعاء 3 يناير 2018 - 1:41 ص
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، قائلًا إنها «لا تقدم أي تقدير أو احترام ولا تريد التفاوض على السلام».

وأضاف «ترامب»، في تغريدة عبر موقع «تويتر»، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تدفع ملايين الدولارات سنويًا للسلطة الفلسطينية، إلا أن واشنطن لا تلقى جراء ذلك أي تقدير، متابعًا: «إنهم حتى لا يريدون التفاوض على معاهدة سلام مع إسرائيل».

وتابع: «لقد اتخذنا قرارًا بشأن القدس، الجزء الأصعب في المفاوضات، ولكن طالما أن الفلسطينيين لا يريدون التفاوض على السلام، فلماذا ندفع لهم في المستقبل كل هذه مدفوعات الباهظة؟»

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