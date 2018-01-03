«الزراعة»: 2017 شهد بداية النهوض الحقيقي لمحصول القطن في مصر

أشاد الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بأداء وزارة الزراعة خلال عام 2017.

وقال «عبد الدايم»، في تصريحات لفضائية «أون لايف»، اليوم الأربعاء، إنه: «لا يوجد أي شك في أن عام 2017 شهد العديد من الإنجازات بجميع القطاعات بوزارة الزراعة، سواء كان على صعيد الاهتمام بالإنتاج النباتي والحيواني والداجني والسمكي أو الخدمات التي تم تقديمها لجموع الفلاحين على مستوى الجمهورية».

وأضاف أنه: «كان هناك اهتمام كبير خلال عام 2017 بالمحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها محصول القطن، الذي يعد الذهب الأبيض بالنسبة لنا، حيث تتميز به مصر عن باقي دول العالم؛ لأنها تنتج القطن طويل التيلة، فائق النعومة».

وأوضح أن: «عام 2017 شهد بداية النهوض الحقيقي لمحصول القطن، حيث زادت المساحة المزروعة منه من 130 ألف فدان إلى 220 ألف فدان، ومن المتوقع أن نصل إلى 350 ألف فدان خلال 2018، ونستهدف زراعة نصف مليون فدان خلال 2019».