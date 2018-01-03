المرصد: مقتل 7 مدنيين وتدمير جزئي لمتحف في غارات على إدلب

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الثلاثاء، أن غارات مكثفة على محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، أسفرت أن مقتل سبعة مدنيين على الأقل ودمرت متحفا بشكل جزئي.



وأضاف المرصد أن هناك خمسة أطفال بين القتلى جراء تلك الغارات التي تم تنفيذها في بلدة خان السبل بوسط محافظة إدلب.



وقال رامي عبدالرحمن، مدير المرصد، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الغارات دمرت 40% من متحف خان مراد باشا في معرة النعمان بإدلب.



وأضاف أنه "تم استهداف المتحف بغارات من قبل. لكن في هذه المرة دمرت الغارات أجزاء واسعة من قطاعه الشمالي".



وقال عبد الرحمن إن المتحف لا يحوي سوى تماثيل كبيرة يصعب نقلها.



وكثفت طائرات القوات الحكومية والطائرات الروسية ضرباتها على شمال غربي سوريا خلال الشهر الماضي.



وتقول روسيا إنها حولت تركيزها في سوريا إلى استئصال حركة فتح الشام المرتبطة بتنظيم القاعدة التي كانت تعرف سابقا بجبهة النصرة بعد هزيمة تنظيم داعش.