إحالة طالب لاتهامه بهتك عرض طفل إلى الجنايات

قررت نيابة الأحداث شمال الجيزة، تحت إشراف المستشار وائل الدرديرى، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، اليوم الأربعاء، إحالة طالب حدث للمحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنايات الجيزة، لاتهامه بهتك عرض طفل من جيرانه في بولاق الدكرور.

كشفت التحقيقات، أن ربة منزل اتهمت طالبا، 14 عام، بالتعدي جنسيا على نجلها، 7 سنوات، وهتك عرضه، وبالتحري عن الواقعة تبين صدق روايتها وألقى القبض على المتهم.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم استغل معرفته بجارة المجني عليه وراقب أثناء لهوه أسفل العقار محل سكنهم، واستدرجه إلى سطح العقار بحجه اللعب سويا، وهتك عرضه، وعند عودة المجني عليه لمنزله لاحظت الأم أن نجلها يعاني من حالة إعياء شديدة، فروى لها ما تعرض له.