الخميس 3 يناير 2019 12:13 ص القاهرة القاهرة 13.6°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع زيادة الإقبال على شراء السيارات الأوروبية بعد إعفائها من الجمارك يناير المقبل؟
النتـائـج تصويت

«الإسكان» تناشد الجمعيات الأهلية المساهمة في توصيل الصرف الصحي للقرى

إيفون مدحت
نشر فى : الخميس 3 يناير 2019 - 12:08 ص | آخر تحديث : الخميس 3 يناير 2019 - 12:08 ص

قال الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان للمرافق، إن البرنامج القومي للصرف الصحي بالقرى أتى بالمشاركة المجتمعية، متابعًا أن هذا الملف على قمة أولويات الوزارة لأهميته الكبيرة.

وأضاف مستشار وزير الإسكان، خلال مداخلة هاتفية بفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن عدد القرى المصرية يتجاوز 4700 قرية وحوالي 28 ألف تابع، تم توصيل الخدمة إلى 34% منها، ويتبقى أكثر من 3500 قرية بتوابعها.

وأوضح أن الوزارة تعمل وفقًا للبرنامج الحكومي الذي يستهدف توصيل خدمة الصرف الصحي إلى 60% من القرى بحلول 2022، مستطردًا أن المرحلة الأولى من هذا البرنامج استهدفت 347 قرية في 17 محافظة.

وناشد الجمعيات الأهلية والأهالي المساهمة في إمداد القرى بتلك الخدمة، لأن العبء كبير على الحكومة ويحتاج لمشاركة المجتمع المدني، مطالبًا إياهم بتوفير قطع الأراضي الصغيرة المطلوبة، أو الوصلات المنزلية أو الشبكات الفرعية، فيما توفر الدولة محطات المعالجة وتشغيلها وصيانتها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك