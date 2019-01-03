«الإسكان» تناشد الجمعيات الأهلية المساهمة في توصيل الصرف الصحي للقرى

قال الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان للمرافق، إن البرنامج القومي للصرف الصحي بالقرى أتى بالمشاركة المجتمعية، متابعًا أن هذا الملف على قمة أولويات الوزارة لأهميته الكبيرة.

وأضاف مستشار وزير الإسكان، خلال مداخلة هاتفية بفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن عدد القرى المصرية يتجاوز 4700 قرية وحوالي 28 ألف تابع، تم توصيل الخدمة إلى 34% منها، ويتبقى أكثر من 3500 قرية بتوابعها.

وأوضح أن الوزارة تعمل وفقًا للبرنامج الحكومي الذي يستهدف توصيل خدمة الصرف الصحي إلى 60% من القرى بحلول 2022، مستطردًا أن المرحلة الأولى من هذا البرنامج استهدفت 347 قرية في 17 محافظة.

وناشد الجمعيات الأهلية والأهالي المساهمة في إمداد القرى بتلك الخدمة، لأن العبء كبير على الحكومة ويحتاج لمشاركة المجتمع المدني، مطالبًا إياهم بتوفير قطع الأراضي الصغيرة المطلوبة، أو الوصلات المنزلية أو الشبكات الفرعية، فيما توفر الدولة محطات المعالجة وتشغيلها وصيانتها.