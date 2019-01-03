كابول تنتقد تصريحات ترامب حول الغزو السوفييتي



ندد مسؤولون أفغان اليوم الخميس، بإشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالغزو السوفييتي لأفغانستان عام 1979، والذي وصفه في وقت سابق من الأسبوع بأنه كان تحت ذريعة دحض الإرهاب، مخالفا بذلك مبادئ الجمهوريين المناهضة للشيوعية منذ عقود.

ونقلت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية ما جاء في الكلمة التي ألقاها ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم /الأربعاء/ "السبب في أن روسيا كانت في أفغانستان هو أن الإرهابيين كانوا يتوغلون في روسيا"، مضيفا "كانوا على حق في أن يكونوا هناك. المشكلة هي أنها كانت معركة صعبة".

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن تصريح ترامب مغاير لما يتبناه المحافظون الأمريكيون إبان الرئيس الأسبق رونالد ريجان، الذين رأوا أن الغزو السوفييتي، هو محاولة لنشر الشيوعية وساعدوا قوات التمرد التي تقاتل القوات السوفياتية.

كما أثارت التصريحات دهشة المسؤولين في أفغانستان، حيث أعربت كابول عن إحباطها من إعلان ترامب المفاجئ عن خطة لسحب نصف قوات الولايات المتحدة، في الوقت الذي تستمر فيه محادثات السلام مع متمردي طالبان دون انخراط الحكومة الأفغانية.

ووصف بيان من مكتب الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني المعركة ضد السوفييت بأنها "انتفاضة وطنية لكسب الحرية"، وأشار إلى أن الغزو السوفييتي أدانته الأمم المتحدة والولايات المتحدة في ذلك الوقت.

وجاء في البيان "كل رؤساء أمريكا لم يدينوا هذا الغزو فحسب بل ظلوا مؤيدين لهذا الجهاد المقدس للأفغان"، وأضاف أن الحكومة ستسعى إلى الحصول على توضيح من الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الأفغاني صلاح الدين رباني إن "الاحتلال السوفيتي انتهك السيادة الوطنية لأفغانستان. وأي ادعاء آخر يتحدى الحقائق التاريخية". ولم يعلق البيت الأبيض على الفور على طلب التوضيح.

كما أشار صالح محمد صالح، وهو مشرع يمثل إقليم كونار، إلى أن الولايات المتحدة مولت المتمردين الذين كانوا يقاتلون السوفييت. والآن، تبرير الغزو من جانب ترامب أمر "غريب جدا"، على حد قوله.

وأضاف: "حربنا ضد السوفييت كانت صالحة. لقد وقف المجتمع الدولي معنا. لقد بذلنا ما يكفي من التضحيات".

كما انتقد الخطة الرامية إلى سحب ما لا يقل عن نصف القوات الأمريكية البالغ عددها 14000 في البلاد على أنها سيئة لاستقرار أفغانستان، خاصة في خضم مفاوضات السلام.

وقال سيد إكرام الدين مسومي، وهو مشرع يمثل إقليم تاخار، الذي قاتل السوفيت، إن احتلالهم "كان واضحا تماما، وكان خصيصا لدعم موسكو شيوعيي أفغانستان".

وقال مسومي - لصحيفة (واشنطن بوست) - إن دعوة ترامب لروسيا والهند للانضمام إلى الحرب ضد طالبان - إلى جانب باكستان، حيث يتمتع المسلحون بملاذ آمن - زاد من تعقيد الأمور".

وكان رحمة الله نبيل، الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الأفغانية، قد انتقد ترامب في سلسلة من التغريدات.

كما أثار ترامب انتباه المسئولين عندما أشار إلى أن غزو ديسمبر 1979 واحتلاله الذي استمر لعقد من الزمان، وانتهى بالانسحاب السوفيتي في عام 1989، كان السبب الرئيسي وراء انهيار الاتحاد السوفييتي بعد ذلك بسنتين، وليس السبب هو سباق التسلح المكلف والمتصاعد مع الولايات المتحدة.