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«صحة دمياط»: الكشف على 1300 مواطن في قافلة طبية برأس البر

حلمي ياسين
نشر فى : الخميس 3 يناير 2019 - 2:26 ص | آخر تحديث : الخميس 3 يناير 2019 - 2:26 ص

نظمت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية شاملة، أمس الأربعاء، فى نادي رأس البر الرياضي.

وقال الدكتور محمد الغباشي، مدير عام إدارة القوافل في مديرية الصحة بدمياط، إنه تم علاج أكثر من 1300حالة في كافة التخصصات الطبية، والتي شملت (أطفال، باطنة، مسالك، جراحة، أسنان، عظام، وجلدية، رمد وأنف وأذن، أمراض نساء وقلب، بالإضافة إلى إجراء الأشعة العادية والتلفزيونية، وتوقيع الكشف الطبي، وصرف العلاج فورًا، والتحويل للعمليات.

تقام القافلة تحت رعاية الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتور أسامة العبد، عضو مجلس النواب.


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