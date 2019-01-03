وزير ألماني يطالب بتأمين الحاويات بسبب حادث سفينة الشحن الهولندية في بحر الشمال

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طالب وزير البيئة في ولاية سكسونيا السفلى أولاف ليس، بتعلم الدروس من حادث سقوط حمولة واحدة من أكبر سفن الشحن في العالم داخل مياه بحر الشمال.

وقال الوزير إنه من الضروري تزويد الحاويات، مثلا بأجهزة إرسال تساعد على تحديد مواقعها عند الحاجة بصورة أفضل.

وأضاف خلال لقاء مع إذاعة "إف إف إن" المحلية في هانوفر: "المشكلة الكبرى هي تحديد مكان الحاويات داخل مياه البحر."

وأضاف الوزير أنه لابد من التفكير بصورة قوية جدا فيما إذا كانت الحاويات ذات المحتويات الضارة، مزودة بوسائل على الأقل يمكن العثور عليها من خلالها بسهولة في حالة وقوع حوادث في عرض البحر.

وتابع الوزير للإذاعة: "هنا أفكر في أن نسرع بشدة في اتخاذ هذه الإجراءات".

وأوضح الوزير أنه يجب بقدر الإمكان التوقف عن شحن الحاويات ذات المحتوى الضار، على حافة السفن أو في الأماكن المرتفعة فيها.

كانت سفينة الشحن الهائلة "إم إس سي زو" فقدت حوالي 270 حاوية ليلة أمس الأربعاء خلال توجهها من ميناء أنتفيربن البلجليكي إلى ميناء بريمرهافن الألماني داخل مياه البحر الهائج.

وظهرت محتويات الحاويات على شواطئ منطقة فريزينلاند اليوم الخميس تباعا ومنها مواد خطرة.