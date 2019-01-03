ضبط وتحرير 3485 مخالفة مرورية متنوعة بالمنيا وضبط 5 سائقين متعاطين للمخدرات

تمكنت حملة مرورية مكبرة بالمنيا، من تحرير 3485 مخالفة مرورية متنوعة بالمنيا، من بينها ضبط 5 سائقين متعاطين للمخدرات أثناء القيادة على الطرق السريعة.

وكان اللواء مجدي عامر، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، قد تلقى بلاغًا من العميد عادل جلال، مدير إدارة المرور، بتمكن حملة مرورية من تحرير 3485 مخالفة مرورية، وفي إطار الحملة المقررة للكشف عن تعاطي سائقي الطرق السريعة للمواد المخدرة، تم فحص 54 سائقًا، وأسفرت عن إيجايبة تعاطي 5 سائقين للمخدرات.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.