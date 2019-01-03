دراسة تكشف عن زيادة عدد براءات الاختراع لباحثين من أصول مهاجرة بألمانيا

كشفت دراسة حديثة عن زيادة أهمية المخترعين المنحدرين من أصول أجنبية، بالنسبة لقوة الابتكار الخاصة بجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وجاء في الدراسة التي أجراها معهد الاقتصاد الألماني (أي دابليو)، وأعلن عنها اليوم الخميس، بمدينة كولونيا غربي ألمانيا، أن واحدة من كل 10 براءات اختراع مسجلة من ألمانيا في عام 2016، كانت تعود إلى عقول ذات خلفية مهاجرة.

وبحسب الدراسة، فإن أغلب المخترعين ينحدرون من دول شرق أوروبا وجنوبها، أي من بولندا والتشيك والمجر وصربيا وروسيا، حيث قاموا بتسجيل نحو ألف براءة اختراع مؤخرا، فيما سجل مخترعون من المنطقة العربية وتركيا نحو 560 براءة اختراع.

ورصد باحثو معهد الاقتصاد الألماني زيادة قوية في تسجيل براءات اختراع من مخترعين منحدرين من أصول هندية، وأوضحوا أن عدد براءات الاختراع الخاصة بهؤلاء الأشخاص زادت بنحو 3 أضعاف في الفترة بين عامي 2005 و2016، مشيرين إلى أن براءات الاختراع المسجلة من مخترعين من أصول صينية زادت بواقع الضعف.

تجدر الإشارة إلى أنه عند تسجيل براءة اختراع لدى الهيئة الألمانية لبراءات الاختراع يدخل المخترع عادة اسمه وعنوانه فحسب، أي لا يدخل جنسيته، لذا استخدام باحثو معهد الاقتصاد الألماني خدعة لإتمام دراستهم، وهي أنهم قاموا ببرمجة قاعدة بيانات خاصة بالاسم الأول ضمت أكثر من 20 ألف اسم (أول) لمخترعين وصنفتهم تحت إجمالي 24 نطاقا لغويا، ومن ثم تم تحديد الدولة التي ينحدر منه المخترع.