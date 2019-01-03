ترامب: ما زلت مستعدا للعمل مع الديمقراطيين لتأمين حدودنا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الأربعاء، بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الخميس بتوقيت جرينتش)، أنه ما زال مستعدا للعمل مع الديمقراطيين لتأمين حدود البلاد.

وقال ترامب عبر حسابه على تويتر: "ما زلت على استعداد وأرغب في العمل مع الديمقراطيين لتمرير مشروع قانون يؤمن حدودنا، ويدعم العملاء والضباط على الأرض ، ويُبقي أمريكا آمنة. دعونا ننجز ذلك".

وتابع: "ثمة اجتماع مهم اليوم حول أمن الحدود مع القادة الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس".

وأردف: "يجب على الطرفين العمل معا من أجل تمرير مشروع قانون التمويل الذي يحمي هذه الأمة وشعبها - وهذا هو أول وأهم واجب للحكومة".