3 مسلسلات رمضانية تدخل بلاتوهات التصوير في أسبوع واحد

دخلت 3 مسلسلات رمضانية بلاتوهات التصوير في أسبوع واحد ، لتبدأ رحلة المنافسة في الموسم الدرامي مبكرا، وهي أعمال للفنانين أحمد السقا وهاني سلامة، إلى جانب ياسمين عبد العزيز.

وتعود الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى المنافسة الرمضانية بعد غياب العام الماضي، عبر مسلسل "الملكة"، الذي بدأت تصويره قبل يومين، وتتخلى فيه عن الكوميديا التي تميزت بها خلال السنوات الماضية.

وانتهى عبد الله حسن وأمين جمال وطارق الكاشف من كتابة 20 حلقة، ويواصلون كتابة الحلقات العشر المتبقية، حيث تواصل ياسمين عبد العزيز تصوير المسلسل بالتزامن مع استكمال السيناريو، ويشارك في البطولة الفنان فتحي عبد الوهاب، إلى جانب الفنانة ندا موسى.

كما بدأ الفنان أحمد السقا تصوير مسلسله الرمضاني "ولد الغلابة"، الذي يعود به إلى الدراما بعد غيابه العام الماضي، وذلك بمنطقة شبرامنت، بالتعاون مع المخرج محمد سامي.

وقال السقا عن المسلسل، في تصريحات إذاعية مؤخرا، إن الصراعات متغيرة كل 10 حلقات وجميعها مترابطة في النهاية في سياق درامي واحد، مشيرا إلى أن المسلسل بمثابة تحد لأنه يجسد دور الصعيدي من جديد بعد فيلم "الجزيرة".

ويشارك في بطولة المسلسل الفنان إدوارد الذي يجسد ضمن الأحداث دور شقيق السقا، والمسلسل تأليف أيمن سلامة، ويشارك في بطولته كذلك محمد ممدوح، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، كريم عفيفي، صفاء الطوخي، عفاف رشاد، هادى الجيار، فايق عزب، عبد الرحيم حسن.

كما بدأ الفنان هاني سلامة، اليوم، تصوير المشهد الأول في مسلسل "قمر هادي" بديكور إحدى فيلات شبرامنت، مع المخرج رؤوف عبد العزيز وتأليف إسلام حافظ.

وتجمع المشاهد الأولى بين هاني سلامة، حمزة العايلي، هادي الجيار، آية سماحة.

ويعد مسلسل "قمر هادي" ثالث تعاون يجمع هانى سلامة ورؤوف عبد العزيز، بعدما قدما سويا مسلسلي "فوق السحاب" الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي، و"طاقة نور" في العام قبل الماضي.