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الديمقراطيون يفرضون سيطرتهم على مجلس النواب وسط الاغلاق الجزئي للحكومة

د ب أ
نشر فى : الخميس 3 يناير 2019 - 6:50 م | آخر تحديث : الخميس 3 يناير 2019 - 6:50 م

يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس نواب يهيمن عليه الديمقراطيون المعارضون اعتبارا من اليوم الخميس، عندما يعقد الكونجرس الجديد اجتماعه.

ومن المتوقع أن يتم اختيار النائبة بمجلس النواب نانسي بيلوسي رئيسة للمجلس ، وهو المنصب الذي تولته عندما كان الديمقراطيون يشكلون الأغلبية في المجلس في عام 2010.

وستتسلم بيلوسي ، وهي المرأة الوحيدة التي تولت هذا المنصب ، مقاليد الرئاسة من الجمهوري بول رايان.

وسيشغل مائة عضو جديد مقاعدهم في مجلس النواب، ومن بينهم 63 ديمقراطيًا فازوا بالانتخابات في تشرين ثان /نوفمبر الماضي.

وستكون الأغلبية للديمقراطيين في المجلس بواقع 235 عضوا مقابل 199 فقط للجمهوريين.

وسيظل هناك مقعدا واحدا شاغرا بعد مزاعم بتزوير الانتخابات في ولاية نورث كارولينا.

ويتمتع الجمهوريون الموالون لترامب بغالبية مريحة نسبياً في مجلس الشيوخ بواقع 53 مقعدا مقابل 47 مقعداً للديمقراطيين ، حيث يؤدي ثمانية أعضاء جدد اليمين الدستورية.

ومع ذلك ستعجز أغلبية الجمهوريين عن الحصول على الـ 60 صوتاً اللازمة لتمرير مشاريع قوانين الميزانية بموجب قواعد مجلس الشيوخ.


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