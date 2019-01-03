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الإمارات تمنع نائب رئيس الاتحاد القطري من دخول أراضيها

الشروق
نشر فى : الخميس 3 يناير 2019 - 11:05 م | آخر تحديث : الخميس 3 يناير 2019 - 11:06 م

قامت السلطات الإماراتية بمنع سعود عبدالعزيز المهندي نائب رئيس الاتحادين الآسيوي والقطري لكرة القدم من الدخول إلى أراضيها.

ووفقًا لموقع "الكأس" الخليجي، فإن سعود عبدالعزيز رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا والتي ستستضيفها الإمارات خلال الفترة من 5 يناير إلى 1 فبراير بمشاركة 24 منتخبًا، كان في طريقه لمتابعة أخر الاستعدادات الخاصة لانطلاق البطولة.

وكان المهندي قد وصل الى العاصمة العمانية مسقط في الطريق إلى الامارات قبل أن يمنع من السفر اليها بقرار من السلطات الاماراتية بداعي عدم الحصول على إذن دخول.


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