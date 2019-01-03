وزير داخلية إيطاليا: موانئ البلاد ستبقى مغلقة أمام سفن المهاجرين

قال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، اليوم الخميس، إن موانئ بلاده ستظل مغلقة أمام سفن المهاجرين، وذلك ردا على عمدة نابولي لويجي دي ماجيستريس، الذي أعلن الاستعداد لاستقبال ميناء المدينة لمهاجرين أنقذتهم سفينة تابعة لمنظمة (سي ووتش) الألمانية غير الحكومية ظلت عالقة بمياه البحر المتوسط منذ نحو أسبوعين.

وأضاف سالفيني، زعيم حزب الرابطة شريك حركة خمس نجوم في الائتلاف الثنائي الحاكم، في تصريح صحفي، وفق ما نقلته وكالة أنباء آكي الإيطالية، "لقد استقبلنا في السابق الكثير من اللاجئين المزيفين، وقد قمنا بإثراء العديد من مهربي البشر".

وتابع، ردا على عمدة مدينة نابولي المنتمي إلى الحزب الديمقراطي المعارض، "إن على رؤساء البلديات الذين ينتمون إلى اليسار التفكير في مواطنيهم الذين يواجهون صعوبات، وليس في المهاجرين غير الشرعيين"، على حد تعبيره.

وكان عمدة نابولي قد قال في تصريحات إذاعية "آمل أن تقترب سفينة (سي ووتش) من ميناء نابولي؛ لأننا على عكس ما تقوله الحكومة سوف نضع على الميدان إجراءات الإنقاذ وسنسمح لها بالدخول إلى الميناء وسأكون أول من يقود عمليات الإنقاذ".