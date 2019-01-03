محافظ سوهاج يفتتح المؤتمر الطبي العلمي «شرم درما» للأمراض الجلدية

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات المؤتمر الطبي العلمي "شرم درما أكاديمي" للأمراض الجلدية، والذي ضم أكثر من 400 طبيب متخصص واستشاري علاج الأمراض الجلدية، بحضور الدكتور عاصم فرج رئيس المؤتمر، وعلاء مباشر، وعصام ندا.

وأعرب المحافظ، عن تقديره للقائمين على المؤتمر، مشيرًا إلى أن وجود عدد كبير من الأطباء المتخصصين في الأمراض الجلدية في مؤتمر، اليوم، يعد فخر لمحافظة سوهاج، خاصة أنه الأول من نوعه على مستوى محافظات الصعيد.

وأكد "الأنصاري"، أهمية المؤتمرات الطبية والعلمية فى تبادل الخبرات، وتقديم خدمة طبية متميزة، بهدف الإرتقاء بالمنظومة الصحية، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين.