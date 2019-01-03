«سم» يحرم ليفربول من هدف محقق أمام السيتي

حرم نادي ليفربول من هدف محقق أمام فريق مانشستر سيتي بقمة الجولة الـ21 من البريميرليج، بسبب عدم تخطي الكرة لخط المرمى بمسافة 1.22 سم فقط.

وحرمت تقنية خط المرمى الريدز بهدف محقق في الدقيقة 18 من زمن الشوط الاول، بعدما وضع ماني الكرة تجاه المرمى بعد انفراد تام بحارس السيتي إيدرسون، اصطدمت بالقائم وعادت لستونز مدافع السماوي الذي حاول تشتيت الكرة ولكنها ارتطمت بالحارس وعادت تجاه المرمى قبل أن يخرجها من على الخط في اللحظة الأخيرة.

وأشارت تقنية خط المرمى أن الكرة لم تدخل الشباك بكامل محيطها، حيث حرم 1.22 سم من حجم الكرة لم يتجاوز خط المرمى، الريدز من هدف محقق بالمباراة المثيرة.

وتأخذ المباراة أهمية كبرى حيث أنها ربما تحسم بنسبة كبيرة هوية بطل البريميرليج هذا الموسم، حيث يحتل الليفر قمة ترتيب المسابقة برصيد 54 نقطة، فيما يحل السيتي ثالثا برصيد 47 نقطة، بفارق 7 نقاط كاملة.