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اليوم.. بدء تسجيل أسماء مرشحي انتخابات الرئاسة الأفغانية

أ ش أ
نشر فى : الخميس 3 يناير 2019 - 6:19 ص | آخر تحديث : الخميس 3 يناير 2019 - 6:19 ص

تبدأ اليوم الخميس، عمليات تسجيل أسماء مرشحي الانتخابات الرئاسية الأفغانية المقرر إجراؤها يوم 20 يوليو القادم.


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